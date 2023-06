Wie angekündigt: Tempo 30 und verengte Fahrbahn auf der Hofer Friedrich-Ebert-Brücke

Die Stadt hat die Ankündigung umgesetzt: Auf der Friedrich-Ebert-Brücke am Hofer Hallenbad ist die Fahrbahn ab sofort verengt und ihr dürft dort nur 30 fahren. Hintergrund ist der marode Zustand der Brücken in Hof. Die Brücke am Hallenbad ist marode aber gleichzeitig die wichtigste Querung der Saale in der Stadt. Die Brücke Mittlerer Anger ist nämlich seit Jahren gesperrt und wird nun abgerissen. Auch die Michaelisbrücke ist nicht in gutem Zustand. Durch die Maßnahme soll die Friedrich-Ebert-Brücke noch so lange wie möglich genutzt werden können, bis zu einer möglichen Sanierung.