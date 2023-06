Wichtige Beschlüsse & Infos: Vorlagen für Hofer Ausschüsse künftig online einsehbar

Wer nicht täglich wie wir vom Radio damit arbeitet oder nicht explizit danach sucht, weiß wohl gar nicht, dass es das gibt: Was der Hofer Stadtrat in seinen öffentlichen Sitzungen bespricht und beschließen will, könnt ihr euch meistens schon vorher auf einem Stadtrats-Infoportal im Netz durchlesen. Dort gibts die Sitzungsvorlagen online. Bisher nur für die Stadtratssitzungen. Das soll sich aber ändern, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Großes Thema aus dem jüngsten Bauausschuss sind zum Beispiel die Hofer Brücken. Wir ihr bei uns hören konntet, müssen mehrere Brücken in den kommenden Jahren für über 20 Millionen Euro saniert werden. Solche Infos könnt ihr künftig dann detailliert auch im Stadtratsportal nachlesen.