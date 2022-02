Wichtig für Eltern und Schüler: Neue Schul-Zuteilung in der Hofer Innenstadt

Wer nicht allzu wählerisch ist oder ein besonderes Pädagogikkonzept bevorzugt, der meldet seine Kinder meist in der Grundschule an, die in Wohnortnähe liegt. Man spricht hier ähnlich wie bei der Kirchengemeinde von Sprengeln. Da in Hof aber eine neues Schulhaus bei der Christian-Wolfrum-Schule im „Vertl“ entsteht, ist eine Sprengeländerung notwendig.

Dazu Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Nach aktuellem Stand soll diese Neuzuordnung der Grundschulkinder dann ab dem Schuljahr 2024/25 gelten. Der Hofer Stadtrat musste diese Entscheidung treffen, damit es für den Neubau der Christian-Wolfrum-Grundschule Fördergelder gibt. Außerdem soll so auch der Raumnot an der Sophien- und der Neustädter Grundschule entgegengewirkt werden.

Hierzu ist vorgesehen, von den Sprengeln der Neustädter-Grundschule und der Sophien-Grundschule Schülerinnen und Schüler dem Sprengel der Christian-Wolfrum-Grundschule zuzuordnen. Im Detail: Sophien-Grundschule: Gesamte Bismarckstr., Biengäßchen, Lorenzstr., Mühlstr. und Mühlberg (ca. 50 Schüler laut Einwohneramt). Neustädter-Grundschule: Gesamte Fischergasse, Altstadt und Rähmberg (ca. 20 Schüler laut Einwohneramt).