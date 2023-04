WG-Mieten: In Hof ist es oberfrankenweit am günstigsten

Die teuersten WG-Zimmer in Oberfranken gibt es in Bamberg. Das berichtet der Kurier und beruft sich auf das Portal wg-gesucht.de. In Hof kostet ein WG-Zimmer zum Sommersemester im Durchschnitt 325 Euro. Damit liegt Hof deutlich unter dem deutschlandweiten Durchschnitt, der ist nämlich bei 458 Euro. Im oberfrankenweiten Vergleich ist es in Hof sogar am günstigsten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Mieten auch hier um 16 Euro angestiegen. Am geringsten ausgefallen ist der Preisanstieg in Oberfranken aber in Bayreuth.