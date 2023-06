Wetterexperte warnt: Ab 18 Uhr Unwettergefahr in der Region

Eure Pläne für heute Abend solltet ihr nochmal gut überdenken. Für den Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwetter. Jürgen Vollmer von Wetteronline prognostiziert, dass die Gewitter in Hochfranken ab 18 Uhr aufziehen können. Unklar ist, wo die Gewitter am stärksten zuschlagen. Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h sind laut Vollmer wahrscheinlich. Wenn sich mehrere Gewitter zusammenschließen, kann es sogar zu Stürmen über 120 km/h kommen. Auch vor Hagel warnt der Experte im Euroherz-Interview. Auf den Quadratmeter kann es zirka 40 Liter regnen. Solltet ihr heute Abend trotzdem ausgehen, hat Jürgen Vollmer Tipps für euch. Lasst euer Auto in der Nähe. Das bietet Schutz vor Gewittern. Ihr könnt euch auch einen Unterstand in der Nähe suchen. Unterführungen solltet ihr aber wegen der Flutungsgefahr meiden.