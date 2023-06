Wer momentan in den Wald will, muss unbedingt aufpassen. Letzte Nacht hat es stark gewittert in der Region und auch für heute sind wieder Gewitter angekündigt. Christian König, aus der Euroherz-Wetterredaktion, warum ist da bei Wäldern Vorsicht geboten?

Außerdem seien Bäume aktuell sowieso schon angeschlagen durch den vergangenen heißen Sommer und durch Krankheiten. Die gleiche Gefahr besteht auch beispielsweise in Alleen.