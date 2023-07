Wetter-Sorgen: Bauern erwarten unterdurchschnittliche Ernte

Langanhaltende Trockenheit fordert auch in Bayern die Landwirtschaft heraus: Mit einem Forschungsprojekt zu Erdnüssen, Sesam, (…)

Erdnuss, Sesam, Reis: Vielfalt in Landwirtschaft

Wasser ist das Thema in diesen trockenen Wochen. Bauern sind vielerorts verzweifelt beim Blick auf ihre Felder. Tiefe Risse in den (…)

Tiefe Risse durchziehen die Böden in Bayern, die Wiesen ähneln Steppen und es wächst kaum frisches Gras nach. Bayerns Landwirte (…)

56-Jähriger tot in Biogasanlage gefunden

Ein 56-Jähriger ist in Niederbayern tot in einer Biogasanlage gefunden worden. Ein Arbeitskollege habe den Mann am Mittwoch leblos (…)