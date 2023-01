Wetter lässt es zu: Winter-Vogtlandspiele können stattfinden

Jetzt hat es zwar wieder richtig geschneit, in den letzten Wochen war das Wetter aber überhaupt nicht für Wintersport geeignet. Neben dem Weltcup der Nordischen Kombination in Klingenthal, standen daher auch die Winter-Vogtlandspiele auf der Kippe. Jetzt steht aber fest: Die Spiele können in der kommenden Woche stattfinden. Das teilt das Landratsamt mit. Die aktuelle Wetterlage lasse eine erneute Schneeproduktion und eine Präparierung der Sportstätten zu. Die Eröffnung ist am Donnerstag in einer Woche in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal. Geplant sind ein Kindergarten-Sportfest, eine Winterwanderung sowie Langlauf- und Rodelwettbewerbe.