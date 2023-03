Wetter in Franken: Zu trocken, zu warm, zu schneearm

Der bisherige Winter in Bayern ist zu trocken, zu warm und zu schneearm. Das geht aus dem jüngsten Niedrigwasser-Lagebericht des Landesamts für Umweltschutz hervor. 61 Prozent der Grundwasser-Messstellen weisen in Bayern zu niedrige Stände auf. Doch wie ist die Grundwasserlage insbesondere hier bei uns in Oberfranken?

Wir leben hier im Norden Bayerns noch so ein bisschen auf einer Insel der Glückseeligkeit, wir haben durchschnittliche Werte bei der Grundwasserhöhe und bei der Quellenstärke. Nur der Fränkische Jura ist derzeit betroffen von Niedrigwasser. Allerdings ist auch bei uns festzustellen: die Temperaturen liegen mindestens 2,6 Grad über den Mittelwerten und die Zahl der Schneetage ist sehr stark zurückgegangen – in Hof z.B. ist in diesem Winter ein Minus von 27 Tagen festzustellen. Das sind bemerkenswerte Zahlen. Kein Vergleich aber mit Mittelfranken: dort befinden sich laut Landesamt für Umweltschutz Bayerns trockenste und wärmste Gebiete.