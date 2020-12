Wetter in Bayern: Weniger Regen und milde Temperaturen

München (dpa/lby) – Mit etwas weniger Regen und steigenden Temperaturen klingt das dritte Adventswochenende in Bayern aus. Während es am Sonntagmorgen noch viel regnet, ziehen die dichten Regenwolken am Nachmittag weiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 3 und 8 Grad. Die Nacht auf Montag bleibt überwiegend grau, es regnet allerdings nur vereinzelt.

Der Montag startet mit viel Nebel, später lockert es aber auf und die Temperaturen steigen weiter an. An den Alpen zeigt sich bei 11 Grad sogar die Sonne, in den Mittelgebirgen liegen die Höchsttemperaturen bei 4 Grad.