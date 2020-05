München (dpa/lby) – Am Mittwoch bleibt es in weiten Teilen Bayerns sonnig. Im Bergland sind teils kompakte Quellwolken möglich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann sich die aus Norden einfließende Luftmasse nur langsam erwärmen: die Temperaturen erreichen heute zwischen 12 und 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist vielerorts mit Frost zu rechnen.

Das könnte Sie auch interessieren

Wetter in Bayern: sonniger Norden, wolkiger Süden

München (dpa/lby) – Der Dienstag wird im Norden Bayerns überwiegend sonnig, im Süden wolkig bis bedeckt. In Alpennähe regnet es. (…)

Klimawandel: Bayern braucht neue Strategie gegen Dürre

München (dpa/lby) – Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung und zum Schutz gegen Dürren auch in der Landwirtschaft muss der (…)

Schauer und Gewitter zum Wochenstart

München (dpa/lby) – Mit viel Regen und vereinzelten Gewittern startet Bayern in die neue Woche. Laut Angaben der Meteorologen des (…)

Trübes Wetter zum Wochenstart in Bayern

München (dpa/lby) – So durchwachsen wie das Wochenende wird in Bayern auch der Start in die neue Woche. Der Montag wird nach (…)

Kühles und windiges Wochenende in Bayern

München (dpa/lby) – Der Start in den Mai hat sich in Bayern wenig frühlingshaft gezeigt. Und auch am Wochenende wird der Himmel (…)

Gewitter und Regen in Bayern

München (dpa/lby) – Grau und regnerisch – so wird das Wetter am Donnerstag in Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) (…)