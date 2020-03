Wetter in Bayern: Wechselhafter Freitag, sonniges Wochenende

München (dpa/lby) – Nach einer wechselhaften Woche mit Sonne, Niederschlag und Windböen wird das Wetter in Bayern am Wochenende schöner. Wegen gefrierender Nässe kann es in der Nacht zum Samstag noch örtlich glatt auf den Straßen werden. Am Samstag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, in den Alpen gibt es noch vereinzelt Niederschläge, die oberhalb von 1000 Metern zu Schnee werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Sonntag in Bayern sonnig bei Temperaturen bis 16 Grad.

Am Freitag soll es zumeist noch stürmisch und vereinzelt regnerisch bleiben. Den Meteorologen zufolge kommt es in den Alpen und im Bayerischen Wald zu teils starken Windböen von bis zu 90 Stundenkilometern.