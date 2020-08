München (dpa/lby) – Nach zuletzt trockenen und heißen Sommertagen mit Temperaturen weit über 30 Grad kühlt es in den kommenden (…)

Wetter in Bayern: Kaltfront beendet Sommertemperaturen

München (dpa/lby) – Hohe Temperaturen und viel Sonne werden vor dem Wochenende in Bayern erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (…)

Viel Sonne und hohe Temperaturen in Bayern

Postau/Wang (dpa/lby) – Bei drei Unfällen auf regennasser Fahrbahn sind in den Landkreisen Landshut und Freising sechs Menschen (…)

München (dpa/lby) – Das Wetter im Freistaat wird am Mittwoch sonnig und meist trocken. In den Morgenstunden kann es im Süden noch (…)

Sonne und hohe Temperaturen in Bayern

Polizei befreit Baby aus heißem Auto

Gemünden am Main (dpa/lby) – Ein Baby ist in Unterfranken in einem heißen Auto eingesperrt worden, weil sich das Türschloss (…)