Wetter am Alpenrand nicht so warm wie erwartet

München (dpa/lby) – Das Wetter in Bayern hat sich am Samstag nicht ganz so gegensätzlich entwickelt wie erwartet. «Wenn man vom äußersten Norden und dem äußersten Süden absieht, ist es überall recht einheitlich, dicht bewölkt und zwischen vier und acht Grad», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.

Rund um Hof in Oberfranken habe es geschneit, während die Temperaturen am Alpenrand zweistellige Werte erreichten. Das vorhergesagte frühlingshafte Wetter in Alpennähe trat aber nicht ein. «Es fehlt so ein bisschen die Sonneneinstrahlung, sonst wäre es mit Sicherheit Richtung 15 Grad geworden», erläuterte der Fachmann.

Auch Schnee in größeren Teilen Frankens fiel nicht. «Der Schnee in Hof zieht dann allmählich Richtung Norden ab. Am Abend kommt neuer Niederschlag von Südwesten, der aber als Regen fällt», sagte der Meteorologe. «An den nördlichen Mittelgebirgen, wahrscheinlich sogar bis runter zum Pfälzer Wald kann es auch gefrierender Regen sein, und zwar verbreitet und länger anhaltend, so dass wir Glatteisprobleme bekommen können.»

