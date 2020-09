Wettbewerb: Wie kann der Verkehr der Zukunft aussehen?

Wie kann der Verkehr in der Zukunft aussehen? In Hof und Rehau fahren ja im Rahmen der Shuttle Modellregion Oberfranken Busse von selbst durch die Gegend. Starten soll das Projekt ungefähr ab November. Mit einem Wettbewerb sucht das Bundesumweltministerium jetzt nach kreativen Vorschlägen für ökologische und nachhaltige Mobilität der Zukunft. Es gebe einige Herausforderungen, heißt es im Ausschreibungstext: Menschen ziehen vom Land in die Stadt, der Pendlerverkehr steigt und die Gesellschaft wird älter. Mit dem Wettbewerb will das BMU lokale Akteure wie Vereine, Unternehmen oder Kommunen fördern. Noch bis zum 15. November kann man sich beim Zukunftswettbewerb #mobilwandel2035 bewerben. Den Link dazu gibts hier.