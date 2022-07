Wettbewerb des Landestourismusverbandes Sachsen e.V.: Zwei Gästelieblinge kommen aus dem Vogtland

So kurz vor den Sommerferien sucht sicher der ein oder andere von euch noch nach dem perfekten Urlaubsort. Dabei können Online-Bewertungen von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen eine große Hilfe sein. Der Landestourismusverband Sachsen e.V. hat die Gewinner des Wettbewerbs „Gästeliebling“ gekührt. Alle sächsischen Unterkünfte mit Online-Präsenz nehmen automatisch am Wettbewerb teil, wenn sie eine gewisse Anzahl an Online-Bewertungen vorweisen können. Unter den 23 Siegern sind auch das Hotel & Restaurant Tannenhaus in Schöneck und der Landgasthof Plohnbachtal aus Lengenfeld im Vogtland. Sie erhalten eine Auszeichnung und ein Prämienpaket und damit die Chance auf den Landessieg. Der Wettbewerb wird vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus unterstützt.