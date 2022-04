Wertstoffinseln in Hof: Aufwertung erst mit Gelber Tonne

Bei uns läuft aktuell der große Euroherz-Frühjahrsputz. Ihr könnt raus in die Natur, Müll sammeln und uns Fotos und Videos davon schicken und wir belohnen euch dafür…

Nicht nur mitten in der Landschaft entsorgen die Menschen ihren Müll. Sie laden ihn auch einfach VOR den Wertstoffcontainern ab, statt ihn konsequent hineinzuwerfen. Ein lange bekanntes Problem in Hof. Der Bauausschuss hat sich nun damit beschäftigt. Es ging um einen Antrag, die Plätze mit Wertstoffcontainern zu WertstoffINSELN aufzuwerten. Mit welchem Ergebnis?

sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Mit Einführung der Gelben Tonne bedeutet dann, dass die Wertstoffinseln erst im Jahr 2024 aufgewertet werden.