Seit heute könnt ihr wieder Abfälle am Wertstoffhof in Falkenstein im Vogtland abgeben. Der war ja einige Tage geschlossen, weil dort am Dienstag Sperrmüll gebrannt hat. Wie das Landratsamt in Plauen mitteilt, ist nun auch eine weitere Begutachtung abgeschlossen. Die hat ergeben, dass der Wertstoffhof Falkenstein ab Montag wieder in den Regelbetrieb gehen kann. Dann kann jeder auch wieder Sperrmüll, Baustellen- und Siedlungsabfälle vorbeibringen.