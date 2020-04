Wertstoffhöfe wieder offen

Ab heute läuft das öffentliche Leben langsam wieder etwas an. Nicht nur Baumärkte, Gärtnereien und Gartencenter öffnen wieder – auch die Wertstoffhöfe stehen wieder zur Verfügung. In Stadt und Landkreis Hof gibt es in den kommenden beiden Wochen zusätzliche Öffnungszeiten, um zu vermeiden, dass zu viele Menschen auf einmal ihren Müll abgeben. Der AZV Hof bittet die Bevölkerung, Wertstoffhöfe nur aufzusuchen, wenn die Entsorgung aus zwingenden Gründen nicht aufschiebbar ist. Da weiterhin eine Infektionsgefahr besteht, wird nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig auf den Wertstoffhof gelassen. Außerdem wird gebeten, eine Maske zu tragen.

Die Wertstoffhöfe und das AbfallServiceZentrum sind im Zeitraum vom 20.4. bis 2.5.20 an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten geöffnet.

Wertstoffhof Hof mit Problemabfallsammelstelle

AbfallServiceZentrum Silberberg

im Zeitraum vom 20.4. bis 2.5.20

Montag bis Freitag, 8 – 17 Uhr

Samstag, 8 – 16 Uhr

Wertstoffhof Münchberg, Bad Steben, Naila, Schwarzenbach a.d.Saale, Helmbrechts

Montag, 20. 4., 10 – 12:30 u. 13:30 – 18 Uhr

Mittwoch, 22.4., 10 – 12:30 u. 13:30 – 18 Uhr

Freitag 24.4., 9 – 12:30 u. 13:30 – 17 Uhr

Samstag, 25.4., 8 – 12:30 u. 13:30 – 16 Uhr

Dienstag, 28. 4., 10 – 12:30 u. 13:30 – 18 Uhr

Freitag, 1. Mai geschlossen

Samstag, 2.5., 8 – 12:30 u. 13:30 – 16 Uhr

Wertstoffhof Schwarzenbach a.Wald, Selbitz, Rehau, Oberkotzau

Dienstag, 21. 4., 10 – 12:30 u. 13:30 – 18 Uhr

Freitag 24.4., 9 – 12:30 u. 13:30 – 17 Uhr

Samstag, 25.4., 8 – 12:30 u. 13:30 – 16 Uhr

Mittwoch, 29. 4., 10 – 12:30 u. 13:30 – 18 Uhr

Freitag, 1. Mai geschlossen

Samstag, 2.5., 8 – 12:30 u. 13:30 – 16 Uhr

Aufgrund von neuen Regelungen, Krankheitsausfällen etc. kann es kurzfristig zu Änderungen kommen. Der AZV bittet daher aktuelle Hinweise auf seiner Internetseite www.azv-hof.de zu beachten und den Newsletter zu abonnieren, um immer zeitnah über Änderungen informiert zu sein. Aus heutiger Sicht ist geplant, dass ab 4.5. wieder die regulären Öffnungszeiten gelten.

Die Abfuhr der Restmüll-, Papier- und Biotonne findet weiterhin nach Plan statt, ebenso die Sperrmüllabfuhr im Landkreis Hof und in der Stadt Hof.

Die Kompostplätze sind geöffnet. Fahrten zu den Kompostplätzen gelten nach Auslegung des Landkreises Hof nicht als Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung. Eine Abstimmung dazu mit der Polizei ist erfolgt. Dennoch bitten wir Sie die Kompostanlagen nur in dringend notwendigen Fällen anzufahren und vor Ort die angeordneten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen einzuhalten.