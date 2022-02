Wertebotschafter aus ganz Oberfranken ausgebildet: Auch Schüler aus Marktredwitz und Wunsiedel dabei

Sie wollen sich für ihre Mitmenschen und die Wertebildung an ihrer Schule einsetzen. Deshalb haben 27 Schüler aus ganz Oberfranken an der virtuellen Wertebotschafterausbildung teilgenommen. Auch Schüler vom Otto-Hahn-Gymnasium und der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule in Marktredwitz sowie der Jean-Paul-Mittelschule in Wunsiedel waren dabei.

Kulturstaatssekretärin Anna Stolz hat den Schülern per Videobotschaft gratuliert. Wenn es die Pandemie zulässt, werden sich die Wertebotschafter im Juli treffen, um über ihre Projekte zu berichten und sich auszutauschen.