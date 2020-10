„Werner“ holt deutschen Werbe-Oscar: Freude im Landkreis Wunsiedel

So beginnt der Imagefilm des Landkreises Wunsiedel. Und dass er auch selbst a bissl anders ist, a bissl sehr gut – das hat er jetzt auch schwarz auf weiß. Der Imgefilm Freiraum für Macher hat heute den Deutschen Preis für Onlinekommunikation in der Kategorie Film und Video gewonnen und sich damit gegen große Marken wie EDEKA und Porsche und auch die Rettungsorganisation Seawatch durchgesetzt. „In mir war so ein Gefühl, dass wir uns den ersten Platz einfach verdienen“, hat Landrat Peter Berek kurz nach der Verleihung gesagt. „Bereits die Nominierung hat uns einmal mehr bundesweite Aufmerksamkeit eingebracht. Das ist genau das, woran wir seit Jahren arbeiten“, sagte Katharina Hupfer aus dem FreiraumFürMacher-Team. Herzlichen Glückwunsch.