Werner bleibt daheim: Neues Video aus dem Fichtelgebirge

Seit November hat das Fichtelgebirge einen eigenen Imagefilm. Hauptdarsteller Thomas Zeitler stellt als Werner darin seine Region vor. In der jetzigen Situation hat das Filmteam reagiert und spontan ein neues Video aus dem Home Office produziert. Wegen der Corona-Krise bleibt Werner zuhause und zeigt, was jeder in dieser Zeit machen kann: ein Bad nehmen, lange ausschlafen oder ein neues Instrument lernen. Mit dem Video will die Imagekampagne „Freiraum für Macher“ die Menschen dafür sensibilisieren sich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten und daheim zu bleiben.