Die Ausbildung an der Fachschule für Produktdesign in Selb haben sie hinter sich. Bei einer Werkschau wollen die Absolventen aber nochmal zeigen, was sie können. Die gesammelten Werke könnt ihr euch ab 11 Uhr in der Fachschule in der Weißenbacher Straße anschauen. Die Ausstellung läuft anschließend bis zum 18. Juli. Sie ist an den Folgetagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.