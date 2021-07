Werder Bremen vor Leihe von Bayern-Verteidiger Mai

Bremen/München (dpa/lby) – Werder Bremen steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Lars Lukas Mai vom FC Bayern. Der 21-Jährige soll auf Leihbasis zum Fußball-Zweitligisten wechseln, wie die Grün-Weißen mitteilten. Junioren-Nationalspieler Mai ist bereits im Trainingslager der Bremer im österreichischen Zillertal dabei, in das der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag reiste.

Mai war in der vergangenen Saison an Darmstadt 98 ausgeliehen gewesen und hatte dort unter dem neuen Werder-Trainer Markus Anfang einen Stammplatz gehabt. Bei den Bayern war er zuvor vor allem in den Jugendmannschaften und dann bei den Amateuren in der 3. Liga aktiv. Bei den Profis bestritt er im Frühjahr 2018 zwei Bundesligaspiele.

«Es sind noch ein paar Details zu klären. Ich gehe nicht davon aus, dass noch etwas schiefgeht», sagte Bremens Sportchef Clemens Fritz.

