«Werden den Klimawandel nur noch begrenzen können»

Große, zusammenhängende Flächen statt einzeln geschützte Räume: Die Bundesumweltministerin will Geld in die Hand nehmen, um (…)

Lemke will Gesetz für mehr Naturflächen auf den Weg bringen

Das Anti-Lützerath: Der Kohleausstieg im Osten Deutschlands

Mühlrose in Sachsen ist wohl das letzte Dorf in Deutschland, das der Kohle weichen muss. Anders als in Lützerath gibt es bislang keinen (…)