«Werden alles tun»: 1860 München hofft auf Wende gegen Halle

München (dpa/lby) – Nach der bitteren Derby-Klatsche gegen den Stadtrivalen Türkgücü will der TSV 1860 München gegen den Halleschen FC in die Erfolgsspur zurückkehren. «Es war eine der schlechtesten Leistungen, seitdem ich hier bin», sagte Trainer Michael Köllner rückblickend vor dem Heimspiel in der 3. Fußball-Liga am kommenden Montagabend (19.00 Uhr/Magenta Sport) im Grünwalder Stadion. Er habe sich «ein anderes Ergebnis vorgestellt», sagte Köllner am Freitag, aber seine Mannschaft sei «nicht gut im Ballbesitz» gewesen.

Nun müsse man schauen, «wie sich die Spieler psychisch in den nächsten Tagen präsentieren». Halle sei im Aufwind. Köllner geht deshalb von einem «schweren Spiel» aus. Trotzdem zeigte sich der 1860-Coach zuversichtlich. «Ich hoffe, dass es eine kurze Krise bleibt und wir in Zukunft siegreiche Spiele absolvieren», sagte er. Sein Team werde alles tun, um gegen den Tabellen-14. zu gewinnen.

Dabei machte Köllner eine klare Ansage: «Wir werden am Montag angreifen, wir werden attackieren. Wir werden alles tun, um drei Punkte zu holen.» Halle spiele defensiv und lasse kaum Chancen zu. «Es wird ein hartes Rennen», sagte Köllner.

