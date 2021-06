Werbeflyer: Kriminelle Handwerker im Vogtland unterwegs

Zumindest vor Corona haben wir alle regelmäßig Flyer von irgendwelchen Angeboten in die Hand gedrückt bekommen. Oft finden wir sie auch im Briefkasten. Bei Flyern von Handwerkern solltet ihr im Vogtlandkreis aber vorsichtig sein. Sie bieten Gartenarbeiten, aber auch Maler- und Pflaster-Dienstleistungen an. Die Preise, die sie dafür verlangen, sind aber viel zu überteuert, warnt die Polizei. In manchen Fällen schreiben sie auch gar keine offiziellen Rechnungen. Die Kunden können deshalb gar nicht erkennen, was im Leistungsumfang enthalten ist. Aus mangelnder Fachkenntnis bezahlen sie die Rechnung aber trotzdem. Eine Anzeige bei der Polizei bringt dann aber auch nichts mehr, weil die nach Abschluss des Vertrags nichts mehr machen kann. Die Polizei rät daher dazu, sich vorher unbedingt Rat von einem Fachmann einzuholen.