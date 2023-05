Werbebotschafter für die Region: Bayerns Wirtschaftsminister zeichnet Physiotherapeuten aus Bad Steben aus

Wer Urlaub vom Alltag machen möchte, der macht einen Ausflug in die Therme Bad Steben. Aber auch bei Touristen ist das Staatsbad beliebt. Jetzt geht auch eine neue Auszeichnung in den Frankenwald. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat den Physiotherapeuten Michel Frenzel-Assih als Werbebotschafter für Bad Steben und als Vertreter der Urlausregion Frankenwald geehrt. Die Dachorganisation Bayern Tourismus Marketing GmbH hatte ihn ausgewählt. Ein Filmteam hat den Physiotherapeuten daraufhin einen Tag lang bei seiner Arbeit im Gesundheitszentrum und bei seiner Freizeitgestaltung im Frankenwald begleitet. Die Beiträge waren im Rahmen der Onlinekampagne „Wir machen Urlaub“ zu sehen. Frenzel-Assih sei ein absoluter Werbeträger für das Gesundheits-Zentrum in der Therme, für den Kurort und die gesamte Region, so Kurdirektor Ottmar Lang.