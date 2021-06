Wer saß am Steuer?: Männer beschuldigen sich gegenseitig

Stockstadt am Main (dpa/lby) – Nach einem Verkehrsunfall in Unterfranken beschuldigen sich zwei Männer gegenseitig, mit dem dabei beschädigten Auto gefahren zu sein. Ein Zeuge sah den verunglückten Wagen in der Nacht auf Montag mit laufendem Motor an einem Kreisverkehr an der Bundesstraße 26 bei Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) stehen, wie die Polizei mitteilte. Die herbeigerufenen Beamten fanden das Auto leer vor und stellten fest, dass der Fahrer- und der Beifahrer-Airbag ausgelöst worden waren.

Die Polizisten fragten im Klinikum nach und erfuhren, dass der 22 Jahre alte Besitzer des Autos und ein 21 Jahre alter mutmaßlicher Begleiter dort mit leichten Verletzungen behandelt wurden. Den Ermittlern gegenüber behaupteten später beide, der jeweils andere sei am Steuer gesessen. Weil den Angaben zufolge beide einen berauschten Eindruck machten, wurden Blutentnahmen angeordnet. Die Polizei versucht nun herauszufinden, wer das Auto lenkte und den Unfall baute.

