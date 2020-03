Wer hat was gesehen? Einbrecher klauen Tresor in Selb

Mit wie viel Geld sie entkommen sind, weiß die Polizei noch nicht, dass die Einbrecher aber einen erheblichen Schaden hinterlassen haben, dürfte klar sein. Am Wochenende sind Unbekannte in einen Sonderpostenmarkt in der Bahnhofstraße in Selb eingestiegen. Wie es im Polizeibericht heißt, müssen sie zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein Fenster aufgehebelt und einen Sachschaden von 500 Euro angerichtet haben. Einen Tresor und den dazugehörigen Hubwagen nahmen die Täter mit. Was genau in dem Tresor drin war, steht noch nicht fest. Wer am Wochenende in der Bahnhof- und in der Wiesenstraße etwas beobachtet hat, soll sich bitte bei der Kripo Hof melden.

Tel.: 09281 704-0