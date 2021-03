Wer hat Rainer Schamberger gesehen? Mann aus Feilitzsch vermisst

Die Hofer Polizei sucht aktuell nach Rainer Schamberger aus Feilitzsch. Der 58 Jahre alte Mann hat am Freitagmittag seine Unterkunft am Inselring verlassen und ist an der Haltestelle Zedtwitz Schloss in einen Bus Richtung Hof eingestiegen. Möglicherweise versucht er nach Mitwitz im Landkreis Kronach zu kommen. Rainer Schamberger ist auf Betreuung angewiesen, einen Meter 82 groß, kräftig, hat braune, kurze Haare und trägt eine braune Hose und einen roten Pullover. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Hof melden.

Tel.-Nr. 09281/7040