Wer folgt auf Sonja Weigand? IHK wählt Präsidium

Wer steht in den kommenden fünf Jahren an der Spitze des Sprachrohrs der oberfränkischen Wirtschaft? Diese Frage soll sich am Montagabend entscheiden bei der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth. Die bisherige Präsidentin Sonja Weigand tritt nicht mehr an. Möglicherweise folgt ihr einer der Vizepräsidenten nach. Auch dort sind drei Posten definitiv neu zu besetzen. Hier könnte auch der Hofer Gremienvorsitzende Michael Bitzinger nachrücken. Die Entscheidung fällt in einem Bayreuther Hotel in einer nichtöffentlichen Hybridsitzung.