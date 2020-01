Wenn der Pfarrer eine Frau liebt: Ehemaliger Rehauer Geistlicher tritt zurück

Zölibat hin oder her, der Bürgermeister von Waischenfeld im Landkreis Bayreuth will seinen katholischen Pfarrer zurück. Der Pfarradministrator ist eine Beziehung zu einer Frau eingegangen und lässt deshalb seine seelsorgerische Arbeit ruhen – wie es weiter geht, ist völlig offen. Dass Gespräche mit dem erzbischöflichen Ordinariat in Bamberg laufen, hat eine Sprecherin der Frankenpost bestätigt.

Der sehr beliebte Pfarrer, der aus Indien stammt und von 2009 bis 2011 in Rehau gearbeitet hatte, hat in den Weihnachtsgottesdiensten in seinen drei Seelsorgegemeinden Waischenfeld, Nankendorf und Hochstahl eine Erklärung verlesen lassen, in der er die Gläubigen um Verzeihung für seine menschliche Schwäche bittet.

Der Waischenfelder Bürgermeister Pirkelmann will den indischen Pfarrer behalten, er sei sehr gut angekommen, habe in der Seelsorge schnell Lücken geschlossen und hervorragende Jugendarbeit geleistet.