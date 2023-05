Weniger Verpackungsmüll in der Cafeteria: Klinikum Fichtelgebirge setzt auf Vytal-System

Gerade in Cafeterien und Kantinen entsteht oft viel Müll durch Einweggeschirr. Um Verpackungsmüll zu reduzieren sind Gastronomiebetriebe in der EU mittlerweile dazu verpflichtet, eine Mehrweg-Alternative anzubieten. Das Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz hat sich deshalb jetzt dem Vytal System angeschlossen. Insbesondere bei den „Kaffee to go“ will das Klinikum Müll einsparen. Im vergangenen Jahr sind nämlich rund 15.000 Papierbecher in der Cafeteria ausgegeben worden. Mitarbeiter, Besucher und Patienten können sich die Mehrwegbehälter in der Cafeteria abholen und dort auch wieder zurückgeben. Die Rückgabe kann aber genauso bei einem anderen Gastronomiebetrieb mit dem Vytal-System erfolgen.