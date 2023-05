Weniger Tätigkeit, aber kein Stillstand: bevorstehender Bahnstreik trifft auch Güterverkehr

Wenn am morgigen Sonntag ab 22 Uhr die Bahn-Beschäftigten der EVG in den angekündigten Warnstreik gehen, hat dies nicht nur Auswirkungen auf den Personenverkehr. Auch am Güterverkehrszentrum Hof, kurz GVZ, fallen einige der geplanten Güterzüge aus, so Florian Fischer, der Terminalleiter des Betreibers „Contargo“. Auch wenn eigenes Personal für die Fahrten der Züge vorhanden ist, kann nur dann gefahren werden, wenn auch die Stellwerke seitens der Bahn besetzt sind.

Somit werden die Beschäftigten am GVZ hauptsächlich mit dem Containernahverkehr im LKW-Bereich zu tun haben. Außerdem sind noch Container aus einigen vorangegangenen Zügen aufzuarbeiten, so dass am GVZ kein Stillstand eintreten wird. Wirtschaftlich und finanziell dürfte der 50-stündige Warnstreik der EVG auf den Betrieb am Güterverkehrszentrum Hof keine Auswirkungen haben. Kritisch wird erst ein Streikzeitraum von etwa einer Woche gesehen, so Fischer weiter.