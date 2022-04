Weniger Schnee im Winter: Vogtland sucht Alternativen zu Skitourismus

Auch wenn es in den letzten Tagen teilweise nochmal geschneit hat und die vergangene Skisaison ganz gut ausgefallen ist, trifft der Klimawandel schon jetzt die Mittelgebirge. Die Tourismusbranche sucht deshalb momentan nach Alternativen zum Skitourismus beim Sächsischen Frühjahrsgipfel Tourismus.

Die Bürgermeisterin von Schöneck im Vogtland, Isa Suplie, ist der Meinung, dass die Branche den Skitourismus weiter brauche. Um Gäste auch den Rest des Jahres anzulocken, gibt es in Schöneck schon seit Jahren ein Angebot für Mountainbiker. Nun nehme die Stadt das Thema Wandern in den Blick, so Suplie. Dazu gehörten drei Familienwanderwege mit Spielplätzen. Investitionen seien durch Corona, das den Tourismus besonders heftig getroffen hat, allerdings schwieriger. Allein in ihrem Ort seien zuletzt 300 000 Euro Kurtaxe weggebrochen.