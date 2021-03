Weniger Plastik im Wasser: Hochschule Hof entwickelt biologisch abbaubare Aufzuchtkörper

Täglich landet jede Menge Mikroplastik im Meer, das fressen die Fische und damit landet es auch in unserem Körper, wenn wir Fisch essen. Auf einem digitalen Fachforum der Hochschule Hof befassen sich Vertreter aus Forschung und Wirtschaft heute und morgen mit umweltfreundlichen Kunststoffalternativen. Die Hochschule Hof forscht auch schon an solchen Alternativen. In den kommenden zwei Jahren will sie mit dem neuen Forschungsprojekt „BioBioCarrier“ biologisch abbaubare Aufzuchtkörper entwickeln. Die kommen dann in Teichen und Durchflussanlagen zum Einsatz und liefern den Pflanzen im Wasser auch noch einen automatischen Dünger. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Projekt mit rund 220.000 Euro.