Weniger Müll: Plauener Gastro hat nun Mehrwegsystem

Für die Plauener Gastronomie gibts zum Start in den November ein neues Mehrwegsystem. Also Becher für Getränke, Behälter für Speisen, Besteck und Trinkhalme, die nicht im Müll landen, sondern, die ihr zurückgeben könnt. Die Stadt Plauen hat zusammen mit dem Stadtmarketing und der IHK dieses Jahr an dem Mehrwegsystem gearbeitet, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Mit FairCup hat sie einen Anbieter dafür gefunden. Zwei Coffeeshops in Plauen sind auch schon dabei und bieten die Mehrweg-Becher des Unternehmens an. Gegen ein Pfand könnt ihr die nachhaltigen Becher mitnehmen, beim Abgeben bekommt ihr euer Pfand zurück. Das Klimaschutzmanagement der Stadt Plauen möchte weitere Gastronomen zur Nutzung des Systems motivieren.

Wer sich im Rahmen der Kooperation für die Nutzung des Mehrweggeschirrs entscheidet, erhält besonders attraktive Teilnahmebedingungen.

„Durch die Kooperation entfallen insbesondere in der Anfangszeit die FairCup-Teilnahmegebühren, sodass sowohl die Gastronomen als auch ihre Kunden Zeit haben, das Mehrwegsystem kennenzulernen. Zusätzlich haben Gastronomen die Möglichkeit, Schulungen in Anspruch zu nehmen und das enthaltene Marketingmaterial kostenfrei zu nutzen“, so Paula Pour, Energie- und Klimaschutzmanagerin. Die Produktpalette umfasst Getränkebecher in fünf verschiedenen Größen, kleine und große Behälter für Speisen sowie Besteck und

Trinkhalme.

Gegen einen Pfandbetrag können Getränke und Speisen in Mehrwegbehältern von FairCup mitgenommen werden:

Kaffeebecher 1,00 Euro

Deckel für Becher 0,50 Euro

kleine Essensbox 4,00 Euro

große Menübox 5,00 Euro

Den Pfandbetrag erhält der Kunde bei der Rückgabe des Geschirrs zurück. Die Rückgabe ist bei allen FairCup-Partnern möglich. Der Vorteil: Je mehr Gastronomen mitmachen, umso komfortabler wird es für die Kunden. Die Mehrwegbehälter sind mit dem Blauen Engel zertifiziert und können einen erheblichen Beitrag zur Verringerung von Einweggeschirr und dem entstehenden Abfall leisten. Bei Interesse zur Teilnahme am FairCup-System oder Fragen steht die Energie- und Klimaschutzmanagerin Paula Pour zur Verfügung (*Mail an klimaschutz@plauen.de Telefon: 03741 291 1622).