Weniger Mittel für den ländlichen Raum: Politiker aus Oberfranken sagen Unterstützung zu

Der Bundestag will im September in einer ersten Lesung über den Haushalt beraten. Um die Schuldenbremse einhalten zu kommen, hat Bundesfinanzminister Lindner schon Kürzungen angekündigt. So sollen 293 Millionen Euro der Gemeinschaftsausgabe Agrarstruktur- und Küstenschutz wegfallen. Damit realisiert der ländliche Raum aber Maßnahmen wie Dorferneuerungen. Hofs Landrat Oliver Bär hat nun zu einer Abstimmungsrunde zwischen oberfränkischen Bundestagsabgeordneten und Landräten geladen. Der Bamberger SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz hat bei dem Treffen signalisiert, sich in den Verhandlungen für den ländlichen Raum einsetzen zu wollen. Es könnten zum Beispiel Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds für Maßnahmen im ländlichen Raum genutzt werden. Auch die CSU-Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner und Silke Launert haben ihre Unterstützung zugesagt.