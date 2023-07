Weniger Fahrten, Chipkarten, Elektrobusse: ÖPNV im Vogtland stellt sich neu auf

Der Streit über den Busverkehr im Vogtland hat kurzzeitig dazu geführt, dass gar keine Busse mehr gefahren sind. Seit Mai ist der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr alleiniger Gesellschafter und will nun die Unternehmen neu aufstellen.

Für die Begutachtung der Strukturen will der Zweckverband einen externen Dienstleister ins Boot holen. Bis Jahresende soll ein neuer Vertrag mit den Busunternehmen stehen. Dabei könnten Fahrten in Tagesrandlagen und nicht nachgefragte Angebote wie der Rufbus wegfallen. Das Deutschland-Ticket kommt im Vogtland bislang gut an. Über 2800 Tickets sind schon verkauft. Künftig soll es auch als Chipkarte erhältlich sein. Außerdem will die Plauener Straßenbahn vier Elektrobusse anschaffen. Damit wäre Plauen die erste Stadt im Vogtland mit einem rein elektrischen ÖPNV.