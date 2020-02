Weniger Arbeitslose: Vorfrühling macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar

Auch wenn es immer mal wieder schneit, den Vorfrühling haben wir in den vergangenen Wochen schon ein bisschen genießen dürfen. Auch auf dem Arbeitsmarkt in der Euroherz-Region macht er sich bemerkbar. In den Landkreisen und Wunsiedel, im Vogtlandkreis und im Landkreis Tirschenreuth sind die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Januar leicht zurückgegangen. Nur in der Stadt Hof waren mit gut 1500 Menschen ein paar mehr ohne Job im Februar.

Gleichzeitig ist das Interesse an Kurzarbeit gestiegen. Die Automobilzuliefererbranche hat mit der schwächelnden Konjunktur zu kämpfen.