In der Stadt Hof gibt es viele Grünflächen, die gepflegt werden müssen. Um die Blätter vom Rasen zu fegen, werden Laubbläser eingesetzt. Der Grünen-Stadtratsfraktion passt das nicht. In einem Antrag hat sie gefordert, auf Laubbläser zu verzichten, weil die umweltschädliche Abgase ausstoßen. Die Stadt will stattdessen mit Rechen arbeiten.

…so die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla.