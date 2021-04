Wenig Intensivbetten & Personal: Die aktuelle Lage in den Kliniken der Region

Corona ist für jeden von uns eine große Belastung, besonders aber für die Krankenhäuser. Im Klinikum Fichtelgebirge in Selb, das ja ein Corona-Schwerpunkt-Haus ist, liegen aktuell 22 Corona-Patienten, drei davon auf der Intensivstation.

50 Coronapatienten behandelt das Sana-Klinikum in Hof aktuell, elf davon liegen auf der Intensivstation. Damit sind nur noch drei Intensivbetten frei. Das Personal arbeite momentan am Limit, teilt das Sana-Klinikum auf Anfrage mit. In den Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila liegen sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation, Tendenz steigend. Eine musste wegen Personalmangel bereits schließen. Die Suche nach neuen Mitarbeitern sei schwierig, so der Ärztliche Leiter Dr. Wolfgang Kick im Euroherz-Interview. Planbare Operationen seien verschoben, Verlegungen von Notfallpatienten aber bisher nicht nötig.