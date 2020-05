Weltspieltag: Raus in die Natur

Raus in die Natur! Das ist das Motto des heutigen (DO) Weltspieltags. Gerade in Zeiten von Corona ist das Raus-Gehen das, was viele Familien machen, um neben Home-Office und Home-schooling eine Abwechslung zu haben. In der Natur sammeln Kinder Erfahrungen, auf die sie ihr Leben lang zurück greifen und auf denen sie aufbauen können. Das erklärt die bayerische Familienministerin Carolina Trautner zum heutigen Tag. Das Spielen und Lernen sei wichtig für die kognitive, motorische und sozial-emotionale Entwicklung, sagt sie in einer aktuellen Mitteilung. Corona bietet auch die Möglichkeit, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Einen Link zu Tipps, wie man den Familienalltag in Corona-Zeigen managen kann, findet ihr hier.