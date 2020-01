Weltrekord: Über 2500 Biere in Oberfranken

Weltrekord! Der Regierungsbezirk Oberfranken hat nicht nur die weltweit höchste Dichte an Brauereien. Bei der Jahresmitgliederversammlung des Vereins Bierland Oberfranken in Hof ist bekannt geworden, dass in Oberfranken mittlerweile über 2500 verschiedene Biere gebraut werden – das ist ein Weltrekord. Markus Raupach, Mitglied des Vorstands von Bierland Oberfranken erklärt, dass das fast die Hälfte aller Biere, die in Deutschland gebraut werden, ist. Im Moment seien Saisonale Biere, Spezialbiere und kreative Bierstile im kommen, so der Kulmbacher Landrat Klaus-Peter Söllner, der der 1.Vorsitzende des Vereins ist. Die Braumeisterinnen und Braumeister werden wieder Kult, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Demnach werden sie immer mehr zu Aushängeschildern Oberfrankens.