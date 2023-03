Weltrekord-Surfer: «Ich warte immer auf die größte Welle»

Der Weltrekord-Surfer Sebastian Steudtner ist durch seinen Job nach eigenen Angaben sehr gebunden. «Ich warte immer auf die größte Welle, darum kann ich auch nie irgendetwas zusagen», sagte der 37-Jährige, der in Nürnberg aufwuchs und 2020 mit einer 26,21 Meter hohen gesurften Welle den Weltrekord aufstellte, am Dienstagabend in München bei der Verleihung der «Best Brands»-Awards.

Im Familienurlaub in der Bretagne habe er mit neun Jahren die Liebe zum Surfen entdeckt und dann nie Zweifel daran gehabt, dass er einmal Profi wird. «Ich habe die Schule abgebrochen», sagte er – «nicht offiziell, aber ich habe nicht mehr mitgemacht». Seinen Weg zum Erfolg beschrieb er so: «Ich hatte den Mut, ich hatte den Willen und ich hatte das Durchhaltevermögen, den ganzen Weg zu gehen.»