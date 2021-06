Weltpremiere: Theater Hof zeigt Oper

Am Theater Hof gibt es dieses Wochenende eine Weltpremiere: Die Oper „Der Prozess“ von Philip Glass wird zum ersten Mal überhaupt in deutscher Sprache aufgeführt. Es sei wichtig, dass das Publikum direkt am Interpreten dran ist. Für Regisseur Lother Krause und den Intendanten Reinhardt Friese war es daher wichtig, die Oper in die deutsche Sprache zu übersetzen. Für das Hofer Theater ist das Stück eines der aufwändigsten der Spielzeit. Die Oper basiert auf dem Roman von Franz Kafka, in dem ein Mann ohne Grund vor Gericht gestellt wird und versucht seine Unschuld zu beweisen. Heute üben die Darsteller nochmal in einer Generalprobe, die Premiere ist dann am Samstag um 19.30 Uhr in der Schaustelle.