In drei großen internationalen Turnieren konnte sich der Hofer Judoka Timo Cavelius drei Medaillen sichern, zwei Mal Bronze und einmal Silber. Jetzt steht für den Sportler der nächste Schritt in seiner Karriere an. Er nimmt ab morgen bei der Judo-Weltmeisterschaft in Doha teil. Cavelius zu seiner aktuellen Form:

Der 26-Jährige startet in der Klasse bis 81 Kilogramm. Die Judo-WM beginnt morgen und dauert bis einschließlich 14. Mai.