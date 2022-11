Weltkriegsbombe gefunden: Sperrung auf A8

Bei Bauarbeiten ist eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Gemeinde Raubling gefunden worden. Die Evakuierung des Gebietes in einem Radius von 500 Metern um den Fundort in der Breiteicher Straße war gegen 22.30 abgeschlossen, wie das Landratsamt am Abend mitteilte. Die in der Nähe befindliche A8 wurde an der Anschlussstelle Rosenheim um 22.20 Uhr komplett gesperrt, ebenso wie die alte B15. Der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Rosenheim und Kufstein sei eingestellt worden.

Rund 1000 Bewohner waren von der Evakuierung betroffen, darunter ein Altenheim mit 28 Bewohnern. «Die Einsatzkräfte ziehen sich nun aus dem abgesperrten Bereich um den Fundort zurück. Sobald sich alle Personen aus dem Bereich entfernt haben, beginnt der Kampfmittelräumdienst, die Fliegerbombe zu entschärfen», hieß es weiter. Die Einsatzleitung schätzte laut Landratsamt, dass die Anwohner bei problemlosem Ablauf der Entschärfung etwa gegen 1.00 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren könnten.

Die Bombe war laut Landratsamt am späten Nachmittag bei Bauarbeiten im Ortsteil Pfraundorf gefunden worden. Insgesamt sind den Angaben zufolge rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, Bergwacht und Landratsamt im Einsatz.