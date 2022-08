Weltkriegs-Bombe in Geretsried erfolgreich entschärft

Entwarnung: Die im oberbayerischen Geretsried gefundene Fliegerbombe ist am Dienstagabend erfolgreich entschärft worden. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. «Alle Verkehrssperren und Beeinträchtigungen sind aufgehoben. Die Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren.»

Rund 1800 Menschen waren evakuiert worden wegen der etwa 70 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in einer Baustelle im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) entdeckt worden war. Die Einsatzkräfte hatten nach dem Fund am Dienstagvormittag einen Sicherheitsradius von 300 Metern in dem Wohngebiet eingerichtet.